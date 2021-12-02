Antalya Havalimanı ihalesini en yüksek teklifi veren TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı kazandı.

Bakan Karaismailoğlu, "İhalede Türkiye'nin kazancı KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon euro. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i peşin ödenecek" dedi.

Terminaller büyütülecek

İhaleye gösterilen ilgiye dikkati çeken Karaismailoğlu, "Türk, Fransız ve Alman ortaklığı ile Türk-Rus ortaklı şirketlerin ihaleye katılması ekonomiye olan güvenin ve ilginin göstergesi. Ülkemiz gelir elde ediyor. Türkiye'nin, kararlı ve dinamik bir şekilde koşması gerekiyor. Bu bir maraton, en iyi enerji kaynaklarını kullanarak ön sıralara doğru istikrarlı ilerleme gerçekleştirmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İhale kapsamında iç hatlar ve ikinci dış hatlar terminali büyütülecek. Üçüncü dış hatlar terminali ile genel havacılık terminali yapılacak.