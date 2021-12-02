Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te okulda yangın
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nun kazan dairesinde yangın çıktı. Yangını gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, 4 araç ve 15 personelle yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Dumandan etkilendiği belirtilen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.
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