Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restorasyonu, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapıldı.

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Müze 6 bölümden oluşuyor

6 bölümden oluşan müzede rayların koruma altına alındığı orta aks bölümünde hastanelerde eskiden bulunan hasta destek ürünleri, ikinci bölümde ise cerrahi aletler yer alıyor. Diğer bölümlerde de kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler bulunuyor.