Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi tren bakım atölyesi sağlık müzesi oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesi, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi olarak hizmet verecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restorasyonu, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Müze 6 bölümden oluşuyor
6 bölümden oluşan müzede rayların koruma altına alındığı orta aks bölümünde hastanelerde eskiden bulunan hasta destek ürünleri, ikinci bölümde ise cerrahi aletler yer alıyor. Diğer bölümlerde de kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler bulunuyor.
Etiketler: Samsun
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