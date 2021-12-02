Muş'ta gece başlayan kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yolun açılması için başlattı.

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Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yolları açmayı başardı.

Bölgedeki dağlar da yağışın ardından beyaza büründü.