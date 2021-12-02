Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu, karla mücadele ekiplerin 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Muş'ta gece başlayan kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yolun açılması için başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yolları açmayı başardı.
Bölgedeki dağlar da yağışın ardından beyaza büründü.
Etiketler: Kar Yağışı Muş Ulaşım
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