Kemal Görey Beydağı, 6 yaşından itibaren müzik eğitimi aldı ve akademik eğitimini klasik Batı müziğinde devam ettirdi. Uzun yıllar müzisyenlik yapan Beydağı, çoğunluğu ABD'de olan yurt dışındaki prodüksiyon firmalarına, televizyon kanallarına veya reklam ajanslarına müzik üreten bir kompozitör olarak yaşamını sürdürüyor.

Dünyadaki engelli kompozitörleri destekleyen Able Artist Foundation'ın üyesi, aynı zamanda görme engelli kompozitörlerin eserlerinin yarıştığı yarışmanın ilkinin büyük ödülünün sahibi ve jüri üyesi olan Beydağı, ABD'de yüksek lisans düzeyinde kompozitörlük eğitimi alan engelli profesyonellere seminerler de veriyor.

Beydağı, kendisini "Türkiye'deki en yeni rehber köpek sahibi ve Bulut'un en iyi arkadaşı" olarak tanımlıyor.

Beydağı, rehber köpek kavramını çocukken izlediği bir çizgi film sayesinde öğrendiğini söyledi.

Bir arkadaşının 2018'de kendisine Rehber Köpekler Derneğinden bahsettiğinde buna çok şaşırdığını ifade eden Beydağı, iletişime geçtikten sonra 2 yıl boyunca heyecanlı bir çocuk gibi acaba ne zaman bir rehber köpekle eşleşeceğini düşündüğünü anlattı.

“Çocukluk hayalimdi”

Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora'dan aldığı telefonla hayatı değişen Beydağ, hızlı bir şekilde Sarıyer'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kampüsünde Bulut'la birlikte eğitim almaya başladığını anlattı.

“Tarihleri hatırlamayacak kadar duygusal bir dönemimdeydim çünkü bir rehber köpekle eşleşecektim. Bu, bir çocukluk hayaliydi benim için ve çocukluk hayali gerçekleşen her yetişkin gibi bütün yetişkin meselelerini bir kenara bırakıp sadece bu etkinliğe odaklandım.”

Eğitimlerin sonunda gerçekleşecek eşleşmeler için hem köpeğin hem görme engelli bireyin başarılı olması gerekiyor. Kökten bir değişim yaşandığını aktaran Beydağı, "Bildiğiniz her şey geride kalıyor çünkü Bulut bir rehber köpek ve size yepyeni bir alan sunuyor. Bunu sunabilmesi için önce var olan alanı yıkmak zorunda" dedi.

Beydağı, ilk haftayı temel eğitimde Bulut'la iletişim kurmayı, onun kayışını tutmayı ve anlayacağı anahtar kelimeleri kullanmayı öğrendi. Daha sonra kampüsün bahçesinde, devamında da sahil, alışveriş merkezi gibi yerlerde çalıştılar.

Kampüsteki eğitimin ardından yaşadığı evde alındığı 1 aylık eğitimde günde yaklaşık 15 bin adım attıklarını, Avrupa yakasına gittiklerini, İTÜ'de derse katıldıklarını kaydeden Beydağı, "Bulut'la birlikte sahneye çıktık, öğrencilere performans verdik. 1 ayın sonunda bir Ankara seyahatimiz oldu, uçağa bindik. Bu mezuniyet sınavıyla da Bulut'la eşleşmiş olduk" dedi.

“Bu cesur ikiliye büyük saygı duyuyorlar”

Beydağı, Bulut'layken insanların kendilerine yaklaşımının çok olumlu olduğunu belirtti, "Bulut'la hayata karışmaya, dünyayı yeniden keşfetmeye başladığım andan beri insanların Bulut'a ve dolayısıyla bana karşı olan empatisini ve sempatisini hissediyor ve deneyimliyorum. Bulut'un görevini, benim onunla olduğumu anlıyorlar ve bu cesur ikiliye bence büyük bir saygı duyuyorlar" dedi.

Beydağı, bir görme engelli için rehber köpeğin hayal edilebileceğinden, tahayyül edebileceğinden çok daha büyük farklar yarattığını söyledi.