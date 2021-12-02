Kocaeli'de Merkez Camii'nin minaresinin yan yatması üzerine bölgeye giden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki "A Takımı" ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti.

Ekipler, çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştırdıkları minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi.

Daha sonra çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak tıra yerleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlanmasının ardından yerine monte edilecek.