Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil’in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya’nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı.

İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Şüpheli Rıza Öndil, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

"Şüpheli birinci derece kusurlu"

Bilirkişi raporunda, olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.’nin kusursuz olduğu, şüpheli Rıza Öndil’in ise birinci derece kusurlu olduğu tespit edildi.

Şüpheli Öndil’in park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtildi

Şüpheli Öndil’in "taksirle öldürme" suçuna işlediği ifade edildi. İddianamede şüpheli Rıza Öndil’in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.