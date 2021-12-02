Sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Karaca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde rahatsızlanması üzerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Baş dönmesi, bilinç kaybı ve ciddi göğüs ağrısı şikayetleri bulunan Karaca'nın yapılan tetkiklerinde, genişlemiş aort damarının tamamına yakınının, buna bağlı olarak da şah damarının bir kısmının yırtık olduğu belirlendi.

Yapay damar takıldı

Hayati tehlikesi bulunan 35 yaşındaki Ayşe öğretmene, 8 saat süren başarılı baypas operasyonuyla yapay damar takıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyeleri Ozan Karakişi ve Şaban Ergene, yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hastayı ziyaret etti.

Ozan Karakişi, geniş bir ekiple sabaha kadar süren bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım sürecini de başarıyla atlattığını ifade eden Karakişi, "Normal bilinç düzeyinde uyandı ve şu anda da servise çıktı, evine gitmeye hazır hale geldi. Bundan sonra kendisine daha sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Aort damarı boylu boyunca yırtıktı"

Şaban Ergene, hastanın yapılan tetkiklerinde kalpten çıkan aort damarının boylu boyunca yırtık olduğunu, bu damarın aynı zamanda sol şah damarını da tetikleyerek bir kısmında yırtık oluşturduğunu tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonrasında zamanla yarışımız başladı. Hastamızı acilen ameliyata aldık ve yaklaşık 8 saat süren bir operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması bizi de son derece mutlu etmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde böyle bir zor operasyondan başarıyla çıkmamız, hastamızın tekrar sağlığına kavuştuğunu görüyor olmamız bizi ayrıca sevindirdi."

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yeniden dünyaya geldim"

Ayşe Karaca ise bilinç kaybından itibaren yaşadıklarını hatırlamadığını dile getirerek, "Ama şu anda yeniden hayata gelmiş gibiyim. Doktorlarım hayata tutunmama vesile oldular. Böyle bir şeyin beni bulacağını gerçekten hiç düşünmezdim. Gerçekten çok mutluyum. Allah onların ne muratları varsa versin. Ben 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yeniden dünyaya geldim" diye konuştu.