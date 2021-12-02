Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 11 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bazı mahallelerdeki 11 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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