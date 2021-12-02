Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İskeleden düşen 2 işçi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binada dış cephe mantolama işi yapan 2 işçi iskeleden yere düşerek yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binaya kurdukları iskelede mantolama çalışması yapan işçiler Turan Doğan ve Güray Gönül iskelenin yıkılması üzerine 1. kattan parke taşların üzerine düştüler.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralan iki işçi olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İş Kazaları Samsun
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