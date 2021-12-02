Borçka ilçesi Aralık köyünde yaşayan Eylem Yıldız, 26 Ekim'de göğüs ağrısıyla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lösemi tanısı konulan Yıldız’ın 5 gün sonra da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Eylem Yıldız, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakımda hem kanser hem de koronavirüsle mücadele eden Yıldız, yaşamını yitirdi.

Acı ölümü başkan duyurdu

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aynı zamanda emekli öğretmen olan Başkan Orhan, “Lösemi ve koronavirüsle mücadelesini ne yazık ki kaybeden öğrencim Eylem Yıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tüm sevenlerinin ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.