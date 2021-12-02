Kayseri'nin Talas ilçesi Numune Sokak'taki bir sitenin istinat duvarı, yanındaki inşaatın bahçesinde çöktü.

Duvarın yıkıldığı sırada, o bölgede çevre düzenlemesi için çalışan bir kepçe vardı. Bu sırada kayan toprakla birlikte iş makinesi de sitenin bahçesine yuvarlandı. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 4 otomobilde ise hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan kepçe operatörü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.