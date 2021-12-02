Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kayseri'de istinat duvarı çöktü, 4 otomobil hurdaya döndü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de çevre düzenlemesi sırasında istinat duvarı çöktü. Devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı. Park halindeki 4 otomobil ise hurdaya döndü.
Kayseri'nin Talas ilçesi Numune Sokak'taki bir sitenin istinat duvarı, yanındaki inşaatın bahçesinde çöktü.
Duvarın yıkıldığı sırada, o bölgede çevre düzenlemesi için çalışan bir kepçe vardı. Bu sırada kayan toprakla birlikte iş makinesi de sitenin bahçesine yuvarlandı. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 4 otomobilde ise hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan kepçe operatörü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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