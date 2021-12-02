Gaziantep'in İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı geriledi.

Tam kapasiteye ulaşması halinde 1 milyar metreküp hacmi bulunan, ancak şu anda 20 milyon metreküp su bulunan baraj, aynı zamanda göçmen kuşların güzergahında olduğu için 22 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bu durumun çiftçileri endişelendirdiğini söyleyen Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Barajdaki su seviyesi son yılların en düşük oranında. Dileğimiz yağmur yağması ve barajın kısa zamanda dolması” dedi.