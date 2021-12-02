Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 1-30 Kasım tarihleri arasında yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla oltalama/phishing yöntemi kullanılarak, dolandırıcılık yapan internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının tespiti için çalışma yaptı.

Ekiplerin sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 219 internet sitesi, müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 23 internet sitesi, oltalama/phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesine erişim engellendi.