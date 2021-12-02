Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da, servis minibüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Aracın şoförü ile 7 öğrenci yaralandı.
Antalya Manavgat'ta Ramazan Sert'in kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Sert ve servisteki 7 öğrenci yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Antalya Servis Aracı Trafik Kazası
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