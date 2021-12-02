Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İmrahor Mahallesi’nden Arnavutköy Merkez Mahallesi istikametine ilerleyen Hakan Hidayet Biçer yönetimindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, daha sonra ise karşı şeride fırladı ve polis okulu koruma bariyerlerini aşarak duvara girdi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Yasin J. İle otomobil sürücüsü Hakan Hidayet Biçer yaralanarak ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.