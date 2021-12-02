Antalya'nın hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü, dalga boyunun ise 3 metreyi bulduğu Alanya ilçesinde, bir grup sörfçü Oba Plajı'nda sörf yaptı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Dalga Sörfü Asbaşkanı Hürol Şengül, sörf yapmak için Miami'den geldiğini söyledi.

Türkiye'ye sörf yapmak için sık sık geldiğini anlatan Şengül, "Alanya dalga sörfü bakımından çok uygun. Buradaki arkadaşlar çok deneyimli. Dalga sörfü olimpik bir spor oldu. Ülkemizde çok büyük bir potansiyel var. Özellikle Karadeniz, İstanbul, Alanya ve Antalya'da yılın neredeyse 7-8 ayı dalga oluyor" dedi.

Sörf yapanlardan Mehmet Özgen de etkili olan lodosun kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Alanya Sörf Team" grubu olarak denizde güzel bir gün geçirdiklerini belirten Özgen, "Dalgalar 3 gündür devam ediyor ama bugün en güzeliydi. Yurt içinden oldukça kalabalık bir sörfçü arkadaş grubumuz geldi. Sörf turizmi için Alanya'ya gelen bir çok yabancı turist de var."