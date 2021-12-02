Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da trenin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçerken trenin çarptığı 28 yaşındaki Emrah Gök, yaşamını yitirdi.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tek vagonlu tren, demir yolu raylarının üzerinden karşıya geçmek isteyen Emrah Gök'e çarptı.
28 yaşındaki Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.
Trenin makinisti kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır Tren Kazası
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