Düzce’de, Konuralp bölgesindeki, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.

Çalışmalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yarım heykel başı bulundu. Titizlikle çıkarılan heykel başı temizlendikten sonra müze müdürlüğüne teslim edildi.

Devam eden kazılarda heykelin diğer parçalarının da gün yüzüne çıkarılması öngörülüyor.

“Konuralp buram buram tarih kokuyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, heykelin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Özlü, şunları söyledi:

"Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan heykel başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor."