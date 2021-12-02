Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da siber dolandırıcılıktan 7 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'da, siber dolandırıcılıkla 451 bin 567 TL vurgun yapan 7 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine yapılan müracaatlar kapsamında yürütülen ‘Bilişim Sistemine Girme ve Verileri Değiştirmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu işleyenler hakkında çalışma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da oturan bir kişinin sosyal medya hesabını ele geçiren ve 'kupon' paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı.
451 bin 567 TL dolandırıcılık yapıldı
Operasyonu genişleten ekipler, Mersin'de de operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltına alındı.
Türkiye genelinde toplamda 451 bin 567 TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Dolandırıcılık Siber Saldırı Siber Suçlar
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