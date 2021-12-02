Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde çöp yığınları oluştuğuna dair ihbar geldiğini söyledi.

Sürücü, atıkların çevresinde yapılan inceleme sonucu nehrin kıyı kesiminde çok sayıda balık ölüsü tespit ettiklerini belirtti.

"Halk sağlığını tehdit ediyor"

Bazı vatandaşların balıkları topladığını aktaran Sürücü, bu balıkların tüketilmesinin halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Sürücü, çöp yığınlarının temizlenerek alana yüzer bariyer sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı.

Çöplerin bir an önce yerinden alınmasının önemine dikkat çeken Sürücü, tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan adanın daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacağını söyledi.

“Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın”

Oksijensizlikten daha çok balık ölümlerinin meydana geleceğinin altını çizen Sürücü, “Buradaki ekosistem çökecektir. Devlet Su İşleri daha önce Söke regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, Taşköprü'nün önüne de uygulamalıdır. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi Taşköprü yıkılmasın, balıklar ölmesin" dedi.