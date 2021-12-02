Şanlıurfa’da merkez Eyyübiye ilçesinde sokakta yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Tacir, hastaneye kaldırıldı. Tacir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro ekiplerince saldırının failleri olduğu iddiasıyla Ö.K. ve oğlu F.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, zanlılardan baba Ö.K. tutuklandı, F.K. ise serbest bırakıldı.