Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa’da merkez Eyyübiye ilçesinde sokakta yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Tacir, hastaneye kaldırıldı. Tacir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro ekiplerince saldırının failleri olduğu iddiasıyla Ö.K. ve oğlu F.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, zanlılardan baba Ö.K. tutuklandı, F.K. ise serbest bırakıldı.
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