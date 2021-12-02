İstanbul’da Narkotik ekipleri, şüpheli bir grubu teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin Eyüpsultan’daki bir depoda uyuşturucu madde ürettiklerini tespit eden polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Baskında, depoda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan yaklaşık 200 kilogram malzeme ele geçirildi, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

250 bin adet uyuşturucu hap bulundu

Depoda ses yalıtımı sağlayan malzemeyle kaplanan bir bölümde uyuşturucu hap üretimi yapılan makineleri bulan ekipler, yakın bir adrese düzenledikleri baskında yaklaşık 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.