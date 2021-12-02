Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerinden 'satılık konteyner' ilanı verip dolandırıcılık yapan kişilere için Antalya merkezli 3 ilde, 'hayali konteyner' operasyonunu başlattı.

Polis ekipleri konteyner ilanını görüp ilan sahipleriyle iletişime geçen kişilerden ön ödeme altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptırıldığını tespit etti.

Operasyonda 5 kişi yakalandı

Ekipler, Antalya merkezde 15, İstanbul, Konya ve Burdur ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 36 olmak üzere 51 dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda banka hesap hareketlerine ait belgeye el konuldu.

Antalya, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, 256 bin 860 lira haksız kazanç elde ederek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

2 kişi tutuklandı

Şüphelilerden biri, ifadesinin ardından salıverildi, ikisi, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli de adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.