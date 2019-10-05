Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak, birçok bölgede etkili oldu.

Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu.

[İstanbul'da sağanak bazı yollarda su taşkınlarına sebep oldu. Fotoğraf: AA]

Sağanak ve fırtına sebebiyle Bakırköy'de bir ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Binanın çatısı araçların üstüne düştü

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.

[Şiddetli rüzgar sonucu uçan çatı otomobilleri parçaladı. Fotoğraf: İHA]

Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Ağaç devrildiği sırada yolda ve kaldırımda kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kuvvetli fırtına Maltepe'de bir okulun çatısını uçurdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Maltepe'de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

Gece saatlerinde etkili olan fırtınada, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesindeki Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait spor kompleksi olarak kullanılan ek binanın çatısı yerinden söküldü.

Koparak savrulan çatı parçaları, Küçükyalı Ceddesinde park halindeki bazı araçların üstüne düştü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı olay yerinde itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri çalışmaya başladı.

Araçlarda meydana gelen hasarla ilgili de tespit yapılıyor.

Bahçelievler'de ağacın devrilme anı kamerada

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış ve rüzgarın ardından Bahçelievler'de bir ağaç yola devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kökünden sökülerek devrilen ağacı kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Elektrikli testereyle dalları kesilerek parçalanan ağaç, itfaiye erleri ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

Ağacın devrilme anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından ağaç tamamen kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaştı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kısmı yola uçan çatıya müdahale eden ekipler sarkan parçaları itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla topladı. Gün içerisinde olabilecek rüzgarlara karşı açık alanda kopmuş parça bırakmayan ekipler altı katlı binanın çatısında bir süre çalışma yaptı.

Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

Hafta sonu da yağış var

Yağışlı havanın, İstanbul'da hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.

[Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

Kaynak: İHA, DHA, AA