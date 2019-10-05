Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Aliçetinkaya Mahallesi, 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Ekili alanlar sular altında kaldı

İlçedeki bazı kırsal mahallelerin yanı sıra Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki bazı ekili alanların da sular altında kaldığı belirtildi.

Sağanak, bir alışveriş merkezinde de su baskınına neden oldu.

Kriz merkezi oluşturuldu

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri sağanak ve fırtına nedeniyle teyakkuza geçti.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.

Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yıldırım, Subaşı, Bozkurt ve Şehitler mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

Araçlar mahsur kaldı

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi için yapmış olduğu fırtına ve sağanak uyarısı neticesinde İzmir’de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve şimşekler çakarken gece adeta gündüze döndü. Sokak ve caddeler göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı.

Yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı sokaklar ise aşırı yağış sebebiyle önlem amaçlı araç giriş çıkışlarına kapatıldı.

Aydın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Aydın ve çevresi için yaptığı fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.

Gece 02.00 sıralarında fırtına yerini yağmura bıraktı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle kısa sürede Aydın’da cadde ve sokaklar dereye döndü.

Şehrin birçok bölgesinde su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ise ulaşıma kapandı. Aydın Devlet Hastanesi trenyolu alt geçidinde suların aniden yükselmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil bir anda sular altında kaldı.

Şehirdeki pek çok cadde ve sokağı dereye döndüren yağış yaklaşık yarım saat sürdü.

İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle bazı ilçelerde su baskınlar yaşandı, bazı ilçelerde de ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.

Kaynak: AA, İHA