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Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü05 Ekim 2019 Cumartesi 04:28 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 04:28
Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı-Korkuteli kara yolu Öküzgözü mevkiinde devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA