TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle temizlik aracı çarpıştı: 3 yaralı05 Ekim 2019 Cumartesi 02:46 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 02:46
Silivri TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle temizlik aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle tek taraflı kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Celaliye mevkiinde, Bülent Candan yönetimindeki 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsü ile Eşref Tunç idaresindeki belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü Candan ve muavin Hasan Karabıyık ile çöp kamyonu sürücüsü Tunç yaralandı. Kazanın olduğunu gören çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Servis'e ve polise haber verdi.
Kapanan yol yeniden trafiğe açıldı
Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, civardaki hastanelere kaldırdı. Otobüsteki 12 yolcu ise olay yerine gönderilen başka bir otobüsle kaza yerinden ayrıldı.
Tedavi altındaki 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle tek taraflı kapanan yol hasarlı araçların çekilmesinin ardından açıldı.
Kaynak: AA