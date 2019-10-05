TEM Otoyolu Edirne istikameti Celaliye mevkiinde, Bülent Candan yönetimindeki 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsü ile Eşref Tunç idaresindeki belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü Candan ve muavin Hasan Karabıyık ile çöp kamyonu sürücüsü Tunç yaralandı. Kazanın olduğunu gören çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Servis'e ve polise haber verdi.

Kapanan yol yeniden trafiğe açıldı

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, civardaki hastanelere kaldırdı. Otobüsteki 12 yolcu ise olay yerine gönderilen başka bir otobüsle kaza yerinden ayrıldı.

Tedavi altındaki 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle bir süre trafikte kuyruk oluştu. Fotoğraf: İHA]

Kaza sebebiyle tek taraflı kapanan yol hasarlı araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kaynak: AA