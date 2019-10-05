Büyükçekmece'de havalimanı servis aracı devrildi: 5 yaralı05 Ekim 2019 Cumartesi 00:26 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 00:37
İstanbul Büyükçekmece'de servis aracının kontrolden çıkarak yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'ndan Silivri istikametine giden bir servis midibüsü, Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, servis şoförü ile havalimanında çalıştığı öğrenilen 4 işçi yaralandı.
5 yaralının sağlık durumu iyi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza sonrası D-100 Karayolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu, devrilen midibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: AA, DHA