Türkiye
Üç sit alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi05 Ekim 2019 Cumartesi 03:46 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 03:45
Üç doğal sit alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi. Cumhurbaşkanlığı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Osmaniye'nin Sumbas ilçesi sınırları içerisindeki Şarlak Şelalesi doğal sit alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Obruk Gölü, doğal sit alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilerek kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi de doğal sit alanından, kesin korunacak hassas alarak tescillendi.
Kaynak: TRT Haber
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