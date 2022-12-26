Kütahya'da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya’nın Emet ilçesinde, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Mehmet Ali Keskin ile otomobilde bulunan Mehmet ve Ezga Korkmaz çiftçi ile 2 yaşındaki kızları Elif yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere şehitliği mevkiinde meydana geldi.
Mehmet Ali Keskin yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Korkmaz, eşi Ezga Korkmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif Korkmaz yaralandı.
Tır sürücüsünün durumu ağır
Yan yatan tırın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ise ağır yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü Keskin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı
Kaza nedeniyle kapanan Emet-Tavşanlı kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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