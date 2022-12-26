Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğlunun kavga ettiği arkadaşının babasını pompalı tüfekle vurdu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, gündüz oğulları kavga eden iki baba arasında akşam saatlerinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Babalardan biri diğerini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Kuzey Mahallesi Harman Sokak'ta Kanber B, gündüz oğluyla kavga eden çocuğun babası Ümit S'nin evine giderek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanber B, yanında getirdiği tüfekle Ümit S'ye ateş etti.
Yaralanan Ümit S, çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Kanber B, polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Kocaeli
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