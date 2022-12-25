Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice Mahallesi bölümünde, H.K. yönetimindeki yolcu otobüsü ile Seyfi Özcan'ın kullandığı patates yüklü kamyon çarpıştı.
Kazada kamyon sürücüsü Özcan hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü H.K. ile yolcular Z.M.D. ile S.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü Özcan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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