Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Aykan'ın kullandığı 19 TN 589 plakalı otomobil ile Ali İsmail Esen idaresindeki 19 ADF 615 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Sadık Atak, Hülya Aykan, Şahinaz Uysal ve Melisa Kürt, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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