Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil devrildi: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hasan Keskin idaresindeki otomobil Semetli köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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