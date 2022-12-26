Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan araç refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç refüjdeki ağaçlara çarptı. Yaşanan kazada, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Bozüyük ilçesinden kent merkezi istikametine seyreden Berkan İpek kontrolündeki otomobil, Akasya Altı mevkiinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü İpek ve araçta yolcu olarak bulunan Sezgin İstekli ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sezgin İstekli, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:05
- 01:05
- 00:42
- 00:32
- 00:26
Sıradaki Haber
Oğlunun kavga ettiği arkadaşının babasını pompalı tüfekle vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz