Bozüyük ilçesinden kent merkezi istikametine seyreden Berkan İpek kontrolündeki otomobil, Akasya Altı mevkiinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü İpek ve araçta yolcu olarak bulunan Sezgin İstekli ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sezgin İstekli, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.