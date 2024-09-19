Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.09.2024 13:07

Kütahya'da servis aracı otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada Hasan Hüseyin Tosun hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Kütahya'da servis aracı otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet K.’nin kullandığı işçi servisi kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A, Semra B, Bayram D, Yasin B, Murat A, Esra B, Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Çanakkale'den geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
TEKNOFEST Uluslararası-Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nın finalleri başladı
14:46
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli atıldı
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
14:49
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
14:43
Katil İsrail ordusunun baskınında 3 Filistinli hayatını kaybetti
14:41
Türkiye'nin siber kalesi USOM tehditlere göz açtırmıyor
Atıl arazilerin dönüştürüldüğü badem bahçelerinde hasat zamanı
Atıl arazilerin dönüştürüldüğü badem bahçelerinde hasat zamanı
FOTO FOKUS
TRT Haber patlamaların olduğu Beyrut'ta
TRT Haber patlamaların olduğu Beyrut'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ