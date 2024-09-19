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Türkiye
DHA 19.09.2024 12:51

Market sahibi yoktu, aldıklarını kameraya gösterip parasını bıraktı

Antalya'da hafta sonları sanayide çıraklık yapan ortaokul öğrencisi Yaşar Ümit Sertel, markette iş yeri sahibinin olmadığını görünce aldıklarını kameraya gösterip parasını tezgaha bıraktı. 13 yaşındaki Sertel'in örnek davranışı market sahibini gururlandırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde öğle molasında dükkanını kapatarak giden market sahibi Ömür Erhan Akın, iş yerinin otomatik kepenklerinin kapanmadığını fark etmeyip marketten ayrıldı.

Hafta sonu sanayideki bir iş yerinde çıraklık yapan 7'nci sınıf öğrencisi Yaşar Ümit Sertel, kola ve bardak almak için kapısı açık markete girdi. İçeride kimsenin olmadığını fark eden Sertel, market sahibine seslendi ancak karşılık alamadı. İş yeri sahibini bulamayan çırak, aldığı kola ve bardağı dükkandaki güvenlik kamerasına gösterdi, ardından aldıklarının ne kadar tuttuğunu hesaplayıp, ücretini tezgaha bıraktı.

Aldıklarını ve bıraktığı parayı kameraya gösteren çırak, iş yeri sahibi markete döndüğünde ona da haber verdi.

"İnşallah insanlarımıza örnek teşkil eder"

6 yıldır market işiyle uğraştığını söyleyen Ömür Erhan Akın, "Dükkandaydım, bir an için işim çıktı. O arada dükkanın otomatik kepenklerini kapattığımı zannettim. Kumandaya bastım sandım, kepenkler kapanmamış. Başka bir dükkanda birkaç dakikalık işim vardı. Çocuğun biri markete gelmiş, aslında çırak, bir şeyler almış. Birkaç saat sonra geldi, kendisi söyledi. 'Abi, ben şunları aldım' dedi. Bir baktım tezgahın üzerinde para var. Sonra kamera kayıtlarını gördüm. Kola ve bardak almış, parasını tezgaha bırakmış. Ben de gurur duydum. Böyle insanların, ailelerin bu çocukları yetiştirip, buralarda çalıştırması bizim için mucize gibi. Aldıklarını kameraya gösteriyor, orada çok gurur duydum. Ücretini de bırakıyor zaten fiyatları az çok biliyorlar. Çok mutlu oldum, sevindim. Bir çırak için güzel bir şey, inşallah bunlar insanlarımıza örnek teşkil eder" diye konuştu.

"2 saat sonra tekrar markete gidip olayı sahibine anlattım"

Sanayideki iş yerinde hafta sonları çıraklık yaptığını söyleyen Yaşar Ümit Sertel ise "Dükkana geldiğimde hiç kimse yoktu. Arka tarafa da baktım, kimse yoktu. Bağırıp, çağırdım kimse yoktu. Ben de fiyatını bildiğim için kola almıştım. Kasanın arkasına geçip, bardak almıştım. 70 lira tuttuğunu bildiğim için parayı tezgaha bıraktım, aldıklarımı ve parayı kameraya da gösterdim. 2 saat sonra geri geldim, dükkan sahibine olayı anlattım. Sonra da marketçi abi kamera kayıtlarını izlemiş. Ayşe- Ahmet Atmaca Ortaokulu'nda okuyorum, 7'nci sınıf öğrencisiyim" dedi.

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