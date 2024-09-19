Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Çanakkale'den geçti

2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan platformun geçişi sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti.

"Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek"

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, yüzer üretim platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak" ifadesini kullandı.

Yüzer Üretim Platformumuz Çanakkale’ye ulaştı.



2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek.



Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak. pic.twitter.com/XqiKy3gruN — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 19, 2024

Paylaşımda, günlük 10 milyon metreküp gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimi iki katına çıkaracağı aktarıldı.