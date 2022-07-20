Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gürkuyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kütahya Orman Yangını
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