2 bin 500 personel, 190 yangın söndürme aracı, 4 uçak, 9 helikopter, insansız hava aracı ve 49 gözetleme kulesi.

Yangın yönetim merkezlerinde görevli 270 orman mühendisi, 324 muhafaza memuru ve yüzlerce orman işçisi ile gönüllüler...

Yangın sezonunda böylesine büyük bir orduyla yeşil vatan korunuyor.

Antalya'daki ''Türk Hava Kurumu Karain Havacılık Eğitim Merkezi'' bu yıl, bölgedeki orman yangınlarına karşı hava müdahale merkez üssü.

Helikopterler kritik ilçelerde orman pistlerinde

Hava filosunun genişlediği kentte, 4 uçak ve 3 helikopter bu merkezde hazır bekliyor. 3 helikopter de yine Karain'de uçuşa hazır.

Helikopterlerin 2'si gece görüşlü, 2'si 10 ton su atma kapasiteli.

Diğer helikopterler ise Antalya'nın kritik ilçelerindeki orman pistlerinde nöbette.

Yetkililer açık alanda ateş yakılmaması konusunda uyarıyor

Antalya Orman Genel Müdürü Vedat Dikici, ''Asker nasıl harbe gitti. Ayağından bot çıkmıyor. Elinden silah eksik olmuyorsa biz de orman yangınlarını söndürmek için ne yapmamız gerekiyorsa o şekilde bekliyoruz'' dedi.

Yetkililer esas çabanın yangının çıkmaması için verilmesi gerektiğini dile getiriyor, yüksek sıcaklığın etkili olduğu yaz döneminde açık alanda ateş yakılmaması konusunda da uyarıyorlar.

Haber: Özlem Pirim Kurgu

Kamera: Ömer Ufuk Ulusoy

Kurgu: Remzi Koparan

