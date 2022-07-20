Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de mermer fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir mermer fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocabaş Mahallesi'nde bir mermer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikada hasar oluştu.
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