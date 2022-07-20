Kocabaş Mahallesi'nde bir mermer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada hasar oluştu.