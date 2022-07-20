Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ayhan Varol yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi.

Bu sırada otomobil, birden hareket etti. Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti.

O anlar kameralara yansıdı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.