Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alevlere aldırış etmedi: Hareket eden otomobili binerek durdurdu
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ayhan Varol'un dumanı fark edip yol kenarına çektiği otomobili, birden hareket etti. Yangına aldırış etmeyen Varol, otomobile binip el freni çekti. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ayhan Varol yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi.
Bu sırada otomobil, birden hareket etti. Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti.
O anlar kameralara yansıdı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
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