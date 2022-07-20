Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Baklalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 hava aracı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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