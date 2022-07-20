Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü arızalandı, İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı
İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı.
Havalimanı hattındaki 34 TP 6555 plakalı İETT otobüsü, D-20 Otoyolu Akpınar Köyü Sapağı'nda arızalandı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular da araçtan indi.
Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.
Arızalanan otobüs ise gelen ekiplerce tamir edildi.
Etiketler: İETT
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