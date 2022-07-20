Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 775 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 20 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 775 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Çeşme, Menderes, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun'daki 20 farklı göçmen kaçaklığı olayına müdahale etti.
Ekipler, operasyonlarda 775 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Olaylarda kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 2 şişme bot, 2 bot motoru ile otomobile el kondu.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.
Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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