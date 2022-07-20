Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da 14,9 milyon makaron ele geçirildi: 3 kişi gözaltında
Konya’da polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Analiz ve Teknik Takip Büro Amirliklerince yapılan çalışmalar neticesinde Konya’da, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
2 ayrı çalışma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 1 ev, 1 tır ve 1 kamyonda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda ekiplerin çalışmaları neticesinde toplamda 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Konya Makaron Kaçakçılık
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