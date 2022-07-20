Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesinde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Son Haberler
- 14:36
- 14:23
- 14:19
- 14:17
- 14:36
Sıradaki Haber
İzmir'de 775 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz