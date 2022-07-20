Trakya'nın seçkin lezzetlerinden Edirne Ciğer Sarma coğrafi işaret aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında Trakya'nın coğrafi işaret almış ürün sayısı 21'e, Edirne'nin ise ciğer sarma ile 10'a yükseldi.

Ciğer sarma gölgede kalmış bir lezzet

Edirne'nin son yıllarda tava ciğeri öne çıksa da Rumeli usulü ciğer sarması da kent mutfağının en leziz yemekleri arasında yer alıyor.

Edirne ciğerinin gölgesinde kalan lezzetin Rumeli'den göçle Edirne'ye geldiği belirtiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kentte bu lezzeti tutturabilen usta sayısının az olmasıyla sayılı lokantalarda tadılabilen ciğer sarma, kuzu ciğerinin zarından ayıklanıp kıymaya yakın doğranarak iç pilavla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Kuzunun karın zarı olarak da bilinen "kuzu gömleği"nin içine iç pilav top şeklinde sarılıyor. Fırına konulup nar gibi kızartılarak çıkartılan ciğer sarmayı, hem kentin yerlileri hem de turistler beğeniyle tüketiyor.

Edirne'nin deva-i misk tatlısı, badem ezmesi, Edirne beyaz peyniri, mis sabunu, tava ciğeri, Keşan satır eti, Siğilli bamyası, Meriç kara kavunu ve İpsala pirinci de coğrafi işaret almış ürünler arasında yer alıyor.