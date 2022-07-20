Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde otoyol yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Buca Kooperatifleri Mahallesi civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 1 dozerle müdahale edildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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